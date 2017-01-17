Bulanık Belediyesinden 4 Bin 900 Öğrenciye Bot ve Kırtasiye Yardımı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, 4 bin 900 öğrenciye bot ve kırtasiye desteğinde bulundu.



Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, 125. Yıl ve Mehmet Akif Ersoy ilköğretim okullarındaki 4 bin 900 öğrenciye bot ve kırtasiye malzemesinin içinde bulunduğu çanta dağıttılar. Öğrencilerin zor şartlar altında eğitimlerini sürdürdüklerini belirten Uzan, yardımların devam edeceğini söyledi. Yardım dağıtımında öğrencilere çeşitli tavsiyelerde de bulunan Uzan, hayatta eğitimin hiçbir zaman bitmeyeceğini kaydetti. Öğrencilerin eğitimlerinin yanı sıra ailelerine de yardımcı olabileceklerini vurgulayan Uzan, "Sizin daha çok çalışmanız lazım. Biz sizden sadece öğrencilik bekliyoruz. Öğretmenlerinizin dediklerini dinleyeceksiniz. Kimse boşuna konuşmuyor. Bu hayatta çalışmak da okumak da bitmez. Devletin bu yardımları neden yaptığını iyi düşünün. İhtiyacı olan öğrencilerin diğer öğrencilerden bir farkı olmasın, eğitimlerini ona göre eksiksiz bir şekilde yerine getirsinler diye bu yardımlar yapılıyor. Bu yardımları size veren devlet, sizin iyi bir eğitim almanızı ister, iyi bir nesil yetiştirmek ister. Eğer sizler bu istikamette çalışmasanız, aldıklarınız boşa gider. Bütün hayatınızı heba edersiniz" diye konuştu.



Ardından öğretmenlerle de bir toplantı yapan Hacı Arslan Uzan, bölgede zor koşullarda görev yaptıklarını hatırlatarak, "Öğrencilerimizin eğitim öğretimden yoksun kalmamaları için gerekli tedbirleri alıyoruz. Öğretmenlerden beklentimiz, çocuklarımızın gönül dünyalarına dokunarak onlara daha iyi bir eğitim sunalım. Bulanık Belediyesi ve Bulanık Kaymakamlığı olarak bizler eğitim konusunda her türlü projelere açığız. Projesi olan öğretmenlerimiz, projelerini bizimle paylaşırsa değerlendiririz. Bölgemizin coğrafi ve iklim koşullarını göz önünde bulundurarak, bu bölgede bulunan çocuklarımızın okumaktan başka bir şanslarının olmadığını belirterek biraz daha özverili çalışmalarını istiyoruz" dedi.



Uzan, iklim koşullarının ağır geçtiği bölgede öğrencilerin eğitim öğretimlerini daha sıcak bir ortamda sürdürebilmeleri için Bulanık Belediyesi olarak destek verdiklerini kaydetti. - MUŞ