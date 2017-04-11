Buji Ferhat'ın Yakalandığı Operasyon Kamerada
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ferhat S.'nin liderliğini yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ferhat S.'nin liderliğini yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışma kapsamında şüphelilerin bulunduğu belirtilen 2 eve geçtiğimiz hafta operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Ferhat S.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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