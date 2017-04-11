Buji Ferhat'ın Yakalandığı Operasyon Kamerada: 4 Gözaltı

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ferhat S.'nin liderliğini yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışma kapsamında şüphelilerin bulunduğu belirtilen 2 eve geçtiğimiz hafta operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Ferhat S.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



EL BOMBASI, KALEŞNİKOF VE TABANCALAR…



Ekipler evlerde yaptığı aramalarda el bombası, 2 kaleşnikof tüfek, 4 tabanca, 3 çelik yelek, 2 maske, 1 araç takip cihazı, sahte plaka, sahte ehliyet ve sahte kimlik ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kişi, Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Ele geçirilen kaleşnikof tüfekler, tabancalar, çelik yelekler ve maskeler basın mensuplarına gösterildi.







3 OLAYDA 5 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMEK, 6 KİŞİYİ YARALAMAKTAN ARANDIĞI BELİRLENDİ



Şüphelilerin emniyette yapılan detaylı sorgulamasında, 'Buji Ferhat' lakabıyla bilinen Ferhat S.'nin parmak izi Şahinler grubundan 2015 yılında Yahya Tellioğlu'nun öldürülmesi ve 2016 yılı Ağustos ayında Kenan Şirin'in öldürülmesi olayları ile 1 Kasım 2016'da Rize İkizdere Güneyce beldesinde bir kahvehanenin silahla taranması sonucu 3 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı olaylarda alınan parmak izleriyle örtüştüğü, 3 olaydan firari olarak arandığı belirlendi.







EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR



Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Silahlı suç örgütüne üye olmak', 'Silahlı suç örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek' ve 'Kasten öldürme' suçlarından işlem başlatıldı.



OPERASYON POLİS KAMERASINDA



Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Büyükçekmece'de bir eve baskın yapan ekipler evde bulunan 3 kişiyi yere yatırarak gözaltına alması görüntülendi. Evde yapılan aramalarda el bombası, kaleşnikof tüfeklerin ve tabancaların bulunması görüntülere yansıdı. Polis ekipleri gözaltına aldığı 3 kişiyi evden çıkarması kameralarca kaydedildi.



- İstanbul