Buhar Dolu Baloncuklar Yaratan Heykel Ağaç

Milano Tasarım Haftası kapsamında tasarımcılar sanat çalışmalarını görücüye çıkarırken, en dikkat çeken sanat işi buhar dolu baloncuk üreten heykel ağaç oldu.



Japon mimar Azusa Murakami ve İngiliz sanatçı Alexander Groves'in iş birliği ile ortaya alışılmışın dışında bir sanat çalışması çıktı.







Karanlık bir odanın içinde bulunan ağacın vermek istediği mesaj da bir o kadar da derin. Studio Swine "demokrasi ve erişebilirlik" başlığı altında bir şeyler yaratmak istediklerini ve bu yüzden tasarıma New Spring adını verdiklerini dile getirdi.







