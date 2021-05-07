Bugün Survivor var mı, yok mu? 7 Mayıs Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Survivor neden yok? 7 Mayıs Cuma TV8 yayın akışı!
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 7 Mayıs Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 7 Mayıs Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok?
İzleyicileri ekrana bağlayan Survivor yarışması 7 Mayıs Cuma günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? 7 Mayıs Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? İşte, 7 Mayıs Cuma TV8 yayın akışı!
BUGÜN 7 MAYIS CUMA 2021 SURVİVOR YOK MU?
Survivor bugün ekrana gelmeyecek. Cuma günleri TV8 'de "Kırmızı Oda" dizisi yayınlanmaktadır.
7 MAYIS CUMA SURVİVOR NEDEN YOK?
TV8'in dizisi Kırmızı Oda dizisinin yayınlanması sebebiyle Survivor bugün yayınlanmayacak. Yani her Cuma akşamları "Kırmızı Oda" dizisi yayınlanacağı için Cuma akşamları Survivor yarışması ekranlara gelemeyecek.