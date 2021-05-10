Bugün Kabine Toplantısı var mı? 10 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bugün Kabine Toplantısı var mı? 10 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman?

Bugün Kabine Toplantısı var mı? 10 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı yeni hafta öncesi gündeme geldi. Gündemde tam kapanmanın uzatılması tartışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normalleşme takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı ve okullarla ilgili durumun da kabine de ele alınacağını bildirdi. Bugün Kabine Toplantısı var mı? 10 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen son toplantıda 18 günlük tam kapanma kararı alınmıştı. 17 Mayıs'a kadar devam edecek kapanma sürecinde açık olacak işletmeler ve kısıtlamadan muaf olacaklar da yine paylaşılmıştı. Peki, bu hafta toplantı olacak mı? Bugün Kabine Toplantısı var mı? 10 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman?

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Sosyal medyada yer alan iddialarda 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle 17-18 Mayıs tarihlerinin de tam kapanmaya eklenebileceği ve kapanma sürecinin 20 Mayıs'a kadar uzayabileceği iddia edilmişti.

Bu konuya ilişkin değerlendirmenin de yine Kabine toplantısında yapılması be nihai kararın bu toplantıda alınması bekleniyor. Ancak Kabine Toplantısı'nın bu haftaki tarihi ise henüz belli olmadı.

26 Nisan'da gerçekleştirilen son toplantının ardından yaklaşık 2 haftalık bir süre geçti. Dolayısıyla toplantıların iki haftada bir gerçekleştirildiği göz önüne alınırsa 11 Mayıs 2021 Salı günü ya da 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü bir kez daha Kabine'nin toplanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmesi durumunda haberimizde yerini alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin Köşkü'nden videokonferans aracılığıyla bağlandı.Erdoğan, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

Programa katılan Ankara Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Umut Kelepircioğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni liseli gençler olarak aktif kullandıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanım pandemi sebebiyle okullarımızdan uzak kaldık. Acaba gerekli hijyen koşulları sağlandıktan sonra okullarımız açılacak mı?" sorusunu yöneltti.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Tarkan Cansu Dere Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Töre Ali Tandoğan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bugün Kabine Toplantısı var mı? 10 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 15:35:10. #1.16#

title