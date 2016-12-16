Bugün Hava Nasıl Olacak? 16 Aralık Cuma Hava Durumu

Bugün hava nasıl olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Hava durumunu sizler için derledik. Yurdumuzu etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime kar tatili verildi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Kütahya, Afyonkarahisar, Karaman, Niğde, Hatay ve Kilis çevreleri ile Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ve Mersin'in batı ilçelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Sinop ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif kar yağışlı 2

İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri sabah ve akşam saatlerinde kar yağışlı 6

İzmir: Parçalı bulutlu 10

Adana: Parçalı bulutlu 13

Antalya: Parçalı çok bulutlu, doğu ilçeleri yağmurlu 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı 6

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı 6

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2



