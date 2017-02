Norveçli caz piyanisti ve bestecisinin ikonik elektronik caz projesi "Bugge Wesseltoft's New Conception of Jazz", 2 Şubat'ta Salon İKSV'de...



"90'ların başında "caz için yeni bir konsept" üreten müziğin dahi çocuğu Bugge Wesseltoft, üyeleri sürekli değişen grubuyla çıktığı on yılı aşan dünya turneleri, 400'den fazla konser ve 5 albümden sonra uzun bir sessizliğe çekilmişti. 2016'da grubun yirminci yılını kutlayan ekip bunu ihtişamlı bir geri dönüşle süslemeye karar verdi ve kulaklarımızın pasını silmek için yola çıktı. Norveç'in gelecek vaadeden en iyi müzisyenleri olarak tanımladığı, saksofonda Marthe Lea, gitarda Oddrun Lilja Jonsdottir, altyapılarda Sanskriti Shrestha ve davul ve vokallerde Siv Øyunn Kjenstad'dan oluşan yeni ekibiyle, "You Might Say", "Existence" ve "Change" gibi çok sevilen şarkılarıyla şimdi Salon'da...



**Jan Garbarek, Erik Truffaz ve Nils Petter Molvaer seven bunu da sevdi."



