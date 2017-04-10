Buğdaylarda Görülen Sararma

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, buğdaylarda görülen sararmanın herhangi bir hastalıktan dolayı olmadığını belirterek, yanlış ot ilacı kullanımı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesinin sararmaya sebep olduğunu bildirdi.





Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptıkları tarla kontrollerinde hastalık bulgusuna rastlamadıklarını ve korkulacak bir durumun olmadığını söyledi.



Sararmaların ot ilaçları ve olumsuz hava koşullarından meydana geldiğini ifade eden Ergin, buğdaydaki sararmaların hastalık bazlı olmadığını dile getirdi.



Ergin, şunları kaydetti:



"Tarla kontrollerinde herhangi bir hastalık bulgusuna ve semptomuna rastlanmadı. Dikkat çeken sararmaların ise herbisit (ot ilaçları) zararından kaynaklandığı gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra mevsim normallerinin altında ve olumsuz seyreden hava koşulları da ürünlerde bu tarz semptomlara neden olmaktadır. Buğdayda verim ve kaliteyi artırmak, doğru zamanda doğru ilaç uygulaması yapmak için lütfen odamız ziraat mühendisine danışınız."