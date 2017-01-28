Buğday ve Mısırda Stoklar Artıyor

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Dünya buğday üretiminin Temmuz 2016-Haziran 2017 döneminde 16 milyon ton artarak 752 milyon tona, mısır üretiminin ise 73 milyon tonluk yükselişle 1 milyar 45 milyon tona çıkması bekleniyor.



Üretimin, dünya tüketiminin üzerinde gerçekleşecek olması dolayısıyla dünya buğday stoklarının 235 milyon, mısır stoklarının da 225 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.



Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Hububat Konseyi'nin (IGC) ocak ayı raporunu değerlendirdi.



Boyacıoğlu, raporda küresel buğday üretiminin, Temmuz 2016-Haziran 2017 döneminde, geçen sezona kıyasla 16 milyon ton artarak 752 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceği öngörüsüne yer verildiğini söyledi.



Dünya buğday tüketiminin ise 18 milyon ton artışla 738 milyon tona çıkmasının öngörüldüğünü dile getiren Boyacıoğlu, "Üretimin, tüketimin üzerinde gerçekleşecek olması stoklara yansıyacak. Bu çerçevede, dönem sonu küresel buğday stoklarının 14 milyon ton artarak 235 milyon tona ulaşması bekleniyor." dedi.



Boyacıoğlu, başlıca ihracatçılar AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna'nın dönem sonu buğday stoklarının da 10 milyon ton yükselişle 77 milyon tona çıkacağının tahmin edildiğini dile getirdi.



Mısır üretimi



Rapora göre dünya mısır üretiminin ise 73 milyon tonluk artışla 1 milyar tonu aşacağını belirten Boyacıoğlu, şunları kaydetti:



"Küresel mısır üretiminin 1 milyar 45 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Mısır tüketiminin de 58 milyon tonluk artışla 1 milyar 28 milyon tona çıkması bekleniyor. Üretimin fazla beklenmesi mısırda da stokları olumlu etkileyecek. Dönem sonu küresel mısır stoklarının 16 milyon artışla 225 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor."



Boyacıoğlu, AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna'nın mısırda dönem sonu stoklarının da 18 milyon ton artışla 75 milyon ton düzeyine ulaşmasının beklendiğini bildirdi.