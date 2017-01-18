Buğday Silosunun İçine Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te bulgur fabrikasında çalışan bir işçi, buğday silosunun içine düşerek hayatını kaybetti.



Olay, sabah saatlerinde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bulgur fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; bulgur fabrikasında çalışan 2 çocuk babası Fikret Bilici (47), kontrol için çıktığı dolu buğday silosunun içine düştü. Bilici'nin düştüğünü fark eden ve kurtarma çalışmalarında başarılı olamayan iş arkadaşları, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Fabrikaya gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile silodan çıkarılan Bilici'nin cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Adli tıptaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Bilici'nin cenazesinin, Şehitkamil ilçesine bağlı Göksuncuk Mahallesi'nde defnedileceği bildirildi. - GAZİANTEP