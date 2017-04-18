Buğday Pası Hastalığı Çalıştayı İzmir'de Başladı

Buğday pası hastalığının önüne geçilmesi amacıyla İzmir'de çalıştay düzenlendi.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, FAO, Uluslararası Kuru Tarım Alanları Araştırmaları Merkezi (ICARDA), Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi (CIMMYT) ve Aarhus Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "buğday pası hastalığı" çalıştayına bir çok ülkeden uzmanlar katıldı.



Buğdayda "sarı pas", "kahverengi pas" ve "kara pas"ın üç önemli hastalık olduğu, bunlara rüzgarla bulaşan ve hızlı şekilde geniş sahalara yayılabilen mantar türlerinin sebep olduğu ifade edilen açıklamada, "Çalıştayın amacı, buğday pası hastalığı mantarı etmenlerinin, yeni ırklarının ortaya çıkması ve bunların hastalıktan etkilenen bölgelerdeki yayılmasının yakından gözlemlenmesi, ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım etmek." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen FAO Bitki Hastalıkları Uzmanı Fazıl Düşünceli, buğday pası hastalığının yeni ırklara yayılma olasılığının önlenmesi için hastalığın izlenmesinin büyük önem arz ettiğini, ortaya çıkan yeni ırklarla mücadele için yeni stratejiler gerektiğini bildirdi.



FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi'nde görevli Bitkisel Üretim ve Bitki Koruma Uzmanı Hafiz Muminjanov da şunları kaydetti:



"Bu eğitim programı, FAO'nun alt bölgede gerçekleştirdiği faaliyetlerin bir devamı niteliğindedir. FAO, 2011-2014 arasında Orta Asya ülkelerine tahıl mahsullerindeki zararlı böcekler, hastalıklar ve yabani otların izlenip bunlarla mücadele edilmesi konusunda önemli bir teknik destek sağlamıştı. Çalışmalar bize aynı zamanda tahıl mahsullerindeki zararlı böcek, hastalık ve yabani otların izlenip bunlarla mücadele edilmesi konusunda kılavuz geliştirmemize imkan tanıdı."



Açıklamada, 23 Nisan'a kadar sürecek çalıştaya, Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Lübnan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Tunus ve Türkiye'den 30'u aşkın teknik elemanın katılacağı ifade edildi.