Buğday İthalatında 'Geçici' Ukrayna Perdesi Açılıyor

Türkiye'nin Rusya'dan buğday başta olmak üzere ithal ettiği toplam 6 ürüne uyguladığı yüzde 130'luk gümrük vergisi, Türk ithalatçıları geçici çözümlere yöneltti. İthalatçılar, Rusya'nın boşluğunu geçici olarak Ukrayna ile dolduracak.