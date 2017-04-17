Buğday İthalatında 'Geçici' Ukrayna Perdesi Açılıyor
Türkiye'nin Rusya'dan buğday başta olmak üzere ithal ettiği toplam 6 ürüne uyguladığı yüzde 130'luk gümrük vergisi, Türk ithalatçıları geçici çözümlere yöneltti.
Türkiye'nin Rusya'dan buğday başta olmak üzere ithal ettiği toplam 6 ürüne uyguladığı yüzde 130'luk gümrük vergisi, Türk ithalatçıları geçici çözümlere yöneltti. İthalatçılar, Rusya'nın boşluğunu geçici olarak Ukrayna ile dolduracak.
Kaynak: Dunya.com
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