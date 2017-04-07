Buğday'ın 'Asrın Lideri' sergisi Metro Sanat Galerisi'nde



Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, (DHA)- SANATSAL çalışmalarını Ankara'da sürdüren Faysal Buğday 'Asrın Lideri' isimli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait portrelerinden oluşan 19 adet yağlı boya resim sergisini Ankara Büyükşehir Belediyesi Metro Sanat Galerisi'nde sanat severlerle buluşturdu.



Ankara'nın Bala ilçesi nüfusuna kayıtlı ressam Faysal Buğday, açtığı ilk kişisel sergisiyle ilgili verdiği bilgide, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hizmetleri, sevgisini, merhametini ve şefkatini kompozisyonlarla yaptığım resimlerle anlatmaya çalıştım. Bu sergimde siyasal, politik ve propaganda amaç gütmedim" dedi. Sergi, 12 Nisan 2017 tarihine kadar gezilebilecek. 36 yaşında ve bekar olan ressam Buğday, kaynakçı ustası olarak hayatını kazandığını ve hiç resim kursu almadığını, çocukluk yıllarından beri resim yaptığını ve halen evinde portre resimleri yaparak sanatsal çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi:



"Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Bu 'Asrın Lideri' isimli resim sergimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere yaptığı hizmetleri, sevgisini, merhametini ve şefkatini tuval üzerine yaptığım yağlı boya resimlerimde duygusal olarak anlatmaya çalıştım. Bunları anlatırken de siyasal, politik ve propaganda amaç gütmedim" dedi.