Buğday çimi nedir, nelere faydalıdır? Nasıl tüketilmelidir? gibi soruları TABDER Başkanı Ayhan Ercan cevapla.tv izleyenleri için yanıtıladı.
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