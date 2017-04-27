Buğday Çimi Nedir, Nelere Faydalıdır? Nasıl Tüketilmelidir?

Buğday çimi nedir, nelere faydalıdır?

Buğday çimi nedir, nelere faydalıdır? Nasıl tüketilmelidir? gibi soruları TABDER Başkanı Ayhan Ercan cevapla.tv izleyenleri için yanıtıladı.

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