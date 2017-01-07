Buğa, Vefat Etti

İttifak Holding Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Mehmet Buğa, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.



Buğa'nın, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Musalla Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.



İnşaat Mühendisi olan Buğa, 1952'de Konya'da doğdu.



Milli Selamet Partisi, Akıncılar teşkilatı gibi oluşumların içerisinde yer alan Buğa, yerel ve ulusal bir çok sivil toplum kuruluşunun kurulmasında da rol aldı.