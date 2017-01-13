Büfe Baskını Cinayetinin Zanlısı Yakalandı

ÇANAKKALE'de 2 kişinin öldürüldüğü silahlı büfe baskınını gerçekleştirdiği ileri sürülen M.K. ile olay yerine birlikte geldikleri araçta beklediği belirtilen Y.K. polis tarafından gözaltına alındı.



İsmetpaşa Mahallesi Setboyu Caddesi Oğuz Sokak'taki Selin Büfe adlı işyerine, dün saat 03.10'da gerçekleştirilen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı baskın sonrası faillerin peşine düşen polis ekipleri, 24 saat geçmeden olayla bağlantısı olduğu belirlenen 2 şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayetin işlendiği bölgedeki tüm mobese kamerası görüntülerini inceledi. Ardından içinde 2 kişinin bulunduğu, olay yerine gelen bir aracı tespit etti. Dün akşam saatlerinde, kimlikleri belirlenen olayın şüphelisi M.K. ile Y.K. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamada, M.K.'nin alışveriş yapma bahanesiyle büfeye girerek silahını ateşleyip, Adem Sema (26) ile Mehmet Kaan Onat'ı (22) öldürdüğü, bu sırada Y.K'nin ise olay yerine geldikleri araçta beklediği belirlendi.



M.K'nin ifadesinde, bir süre önce de aynı büfeye alışveriş yapmak için geldiğinde, burada bulunanlarla aralarında küfürleştiğini, bu nedenle de bir kez daha gittiği büfedeki kalabalığı görünce korkup, silahını çekerek rastgele ateşlediğini söylediği öğrenildi. İki şüphelinin, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



- Çanakkale