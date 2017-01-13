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Büfe Baskını Cinayetinin Zanlısı Yakalandı (2)

Büfe Baskını Cinayetinin Zanlısı Yakalandı (2)

BİR KİŞİ TUTUKLANDIÇanakkale'de 2 kişinin öldüğü silahlı büfe baskınıyla ilgili gözaltına alınan M.K. ile Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Büfe Baskını Cinayetinin Zanlısı Yakalandı (2)

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Çanakkale'de 2 kişinin öldüğü silahlı büfe baskınıyla ilgili gözaltına alınan M.K. ile Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K. tutuklandı, Y.K. ise serbest bırakıldı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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