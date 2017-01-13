Büfe Baskını Cinayetinin Zanlısı Yakalandı (2)

BİR KİŞİ TUTUKLANDI



Çanakkale'de 2 kişinin öldüğü silahlı büfe baskınıyla ilgili gözaltına alınan M.K. ile Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K. tutuklandı, Y.K. ise serbest bırakıldı.



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



