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Budo Seferleri İptal Edildi
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Budo Seferleri İptal Edildi
6 Ocak 2017 Cuma 19:32
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kaynak:
Dunya.com
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