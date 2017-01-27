Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Budo'dan Sefer İptalleri
Ara
BİST 83.975 %0,18
DOLAR 3,8873 %0,92
EURO 4,1511 %0,85
PARİTE 1,0675 %-0,01
ALTIN 147,89 %0,42
FAİZ 11,44 %0,70
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Bursa