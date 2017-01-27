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Bir Kişinin Yaşam Maliyeti 85 Lira Arttı
Budo'dan Sefer İptalleri
27 Ocak 2017 Cuma 07:47
Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa
Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kaynak:
Dunya.com
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