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Ankara'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Budo'dan Sefer İptalleri
Budo'dan Sefer İptalleri
20 Ocak 2017 Cuma 08:17
Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Kaynak:
Dunya.com
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[9180084] Dunya.com
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