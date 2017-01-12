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Budo'dan Sefer İptalleri
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Budo'dan Sefer İptalleri

BUDO seferlerinden ikisi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Budo'dan Sefer İptalleri

BUDO seferlerinden ikisi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: Dunya.com