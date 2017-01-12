HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Budo'dan Sefer İptalleri
BİST
78.353 %0,88
DOLAR
3,8835 %0,39
EURO
4,1338 %1,04
PARİTE
1,0635 %0,58
ALTIN
149,82 %1,14
FAİZ
11,55 %4,81
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Turizmde Para İspanya'ya Akacak
Yumurta Üretimi Yüzde 2,2 Azaldı
Budo'dan Sefer İptalleri
12 Ocak 2017 Perşembe 08:12
BUDO seferlerinden ikisi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO seferlerinden ikisi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kaynak:
Dunya.com
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9154371] Dunya.com
8
100
4
Türkiye vatandaşlık verecek! İşte aranan şartlar
Kıdem tazminatı bekleyenleri umutlandıran açıklama!
Altının gram fiyatı tarihi zirveyi gördü!
Paylaşılamayan servet! Davanın seyrini değiştirecek rapor mahkemede
Dolar, 4 lira olur mu? Uzmanı yükselişe karşı uyardı!
Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam geldi
Halk otobüsünde tecavüze uğrayan kadın, dehşet anını anlattı