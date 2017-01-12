TÜMÜ
Haberler Search
Budo'dan Sefer İptalleri

Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden ikisi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden ikisi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Büyükçekmece, Istanbul, İstanbul, Mudanya, Bursa
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads