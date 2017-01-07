Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 19.30 ve 21.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 19.30 ve 21.30 seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun saat 16.30 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı.
Budo'dan Sefer İptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads