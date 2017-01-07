Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 19.30 ve 21.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 19.30 ve 21.30 seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.



BUDO'nun saat 16.30 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı.