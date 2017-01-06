Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 12.30 ve 14.30, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) Saat 14.30 ve Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 16.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun saat 11.00 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırmıştı.
Budo'dan Sefer İptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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