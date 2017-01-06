TÜMÜ
Haberler Search
Budo'dan Sefer İptalleri

Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 12.30 ve 14.30, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) Saat 14.30 ve Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 16.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun saat 11.00 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırmıştı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Muhalefet, Istanbul, İstanbul, Sirkeci, Mudanya, Eminönü, Armutlu, İhlas, Bursa
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads