Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden ikisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Budo'dan Sefer İptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden ikisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden ikisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads