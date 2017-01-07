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Budo, Akşam Seferlerini de İptal Etti
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Budo, Akşam Seferlerini de İptal Etti

BUDO yoğun kar yağışı sebebiyle yeniden bazı seferlerin iptal etti.

Budo, Akşam Seferlerini de İptal Etti

BUDO yoğun kar yağışı sebebiyle yeniden bazı seferlerin iptal etti.

Kaynak: Dunya.com

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