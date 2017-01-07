HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Budo, Akşam Seferlerini de İptal Etti
BİST
77.107 %0,94
DOLAR
3,6475 %1,54
EURO
3,8430 %0,88
PARİTE
1,0534 %-0,61
ALTIN
137,56 %0,83
FAİZ
10,78 %-0,65
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
İstanbul'da İlçelere Göre Kar Kalınlığı
YÖK 'Sanayi Bursu' Verecek
Budo, Akşam Seferlerini de İptal Etti
7 Ocak 2017 Cumartesi 17:12
BUDO yoğun kar yağışı sebebiyle yeniden bazı seferlerin iptal etti.
BUDO yoğun kar yağışı sebebiyle yeniden bazı seferlerin iptal etti.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9140197] Dunya.com
9
87
15
Gençlerin elinden düşürmediği efsane uygulama kapanıyor
İşte karlı havada otomobil kullanırken sık yapılan yanlışlar!
İşte kış aylarında faturayı yarı yarıya düşürecek yöntemler!
'Almazsanız ceza ödersiniz' diyenlere sakın inanmayın
Son KHK ile araç tescilinde yeni dönem!
Yeni KHK yayınlandı! Milli Piyango İdaresi devredildi!
Büyükelçi suikastında 'FETÖ Abisi' dahil 6 kişiye tutuklama!