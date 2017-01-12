Budo, 2 Seferi İptal Etti

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Mudanya-Büyükçekmece arasındaki seferi karşılıklı iptal edildiğini açıkladı.



BUDO tarafından yapılan açıklamaya göre bugün, saat 08.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Büyükçekmece) ve saat 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)- Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi. - Bursa