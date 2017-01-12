Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde Ut Konserine Büyük İlgi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de hizmet veren Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen Türk müzik enstrümanları sergisi ve ut konseri büyük ilgi gördü.



Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türk müzik enstrümanları tanıtım ve sergisi'ne Macarlar büyük ilgi gösterdi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cavit Polat, Macarlara kendisine ait olan dünya genelinde topladığı telli çalgılardan oluşan enstrümanları tanıttı. Macar konukların büyük ilgi gösterdiği sergide enstrümanları detaylı bir şekilde tanıtan Polat, 16 yıldır dünyanın çeşitli bölgelerinden topladığı telli çalgıların sayısının 300 adet olduğunu, Macaristan'daki sergide ise 30 enstrümanı Macar müzikseverlerle buluşturduğunu söyledi. Polat, "40 farklı ülkeden 300'e yakın müzik enstrümanı toplamış olduk. Türkiye'de aslında birkaç yerde sergilemiş olduk. Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül davet ederek Macar halkıyla da buluşturmak istedi. Sadece telli çalgılardan bir bölümü buraya getirdik. Bu koleksiyonumuzun bir bölümünü sadece telli çalgılar oluşturdu. Macaristan halkı da beğenisini ortaya koydu" diye konuştu.



Çalgıların tanıtımının ardından Macar ut sanatçısı Janos Gerzson bir konser verdi. Yaklaşık 40 dakika süren konser ünlü Türk şarkısı 'Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur' ile son buldu. Macar ziyaretçiler beğenilerini alkışlarla ortaya koydu. Program sonrası misafirlere Türk baklavası ve çayı ikram edildi. - BUDAPEŞTE