Budapeşte)- Türkiye'deki Halk Oylamasının Macaristan'da Yansımaları

- Türkiye'deki halk oylamasının Macaristan'da yansımaları



BUDAPEŞTE - Macaristan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'deki halk oylamasının sonucunu değerlendirdi.

Başkent Budapeşte'deki Türk kahvehanesi ve Türk lokalinde halk oylamasının sonuçlarını Türk televizyon kanallarından ilgiyle takip eden Türk vatandaşları, seçimlerin olaysız bir şekilde gerçekleşmesinden oldukça memnun.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Türk veteriner hekim İsrafil Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin herhangi bir sıkıntı olmadan olaysız geçmesinin çok sevindirici olduğunu belirterek, "Oyların birbirine yakın çıkması da bence sevindirici. Hem iktidara büyük bir uyarı, hem de hayır cephesine bir uyarı. İki taraf da bundan sonra kendisine daha çeki düzen verecektir bence. İktidar da bence bundan sonra her dediğim olur, her yaptığım olur mantığından biraz uzaklaşacak" diye konuştu.

25 yıldan bu yana Macaristan'da yaşayan Türk iş adamı Fikret Akçay ise başa baş bir seçim olduğunu, milleti sağduyuya davet ettiğini, vatana millete hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi.

Mikal Yetim ise 17 yıldan bu yana başkent Budapeşte'de Türk restoranı işleten Mikail Yetim, Budapeşte'de oy kullandığını, bu halk oylamasının devletin ve milletin geleceği için iyi olacağını, halk oylamasını desteklediklerini, güzel bir şey yapıldığını, her şeyin böyle gitmesini temenni ettiğini belirtti.