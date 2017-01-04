Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macar kadına tecavüz eden Suriyeli mülteci tutuklandı.



Tecavüze uğrayan genç kadın, kendisine tecavüz eden kişiyi polise şikayet etti. Polise verdiği ifadesinde yılbaşı gecesi tanıştığı kişinin kendisini Yunanistanlı olarak tanıttığını kaydeden Macar kadın, kendisine zorla tecavüz ettiği için tutuklanmasını istedi. Üzerinde herhangi bir kimlik ya da pasaport bulunmayan yakalanan zanlı, Suriyeli olduğunu itiraf etti.



Macaristan Savcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, yeni yıla bir eğlence merkezinde giren Suriyeli mültecinin burada tanıştığı Macar kadına tecavüz ettiği, üzerinde hiçbir kimlik bulunmayan mültecinin tutuklandığı bildirildi. - BUDAPEŞTE