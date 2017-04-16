Budanan Ağacın Dalları Elektrik Tellerini Kopardı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yüksek gerilim hattı yakınında, budanan ağaçların dalları elektrik tellerini koparınca trafoda zarar oluştu.



Yenice Mahallesi'nde yüksek gerilim hattının yakınında bulunan ağaçlar budanırken dalların tellerin üzerine devrilmesi sonucu trafoda patlama oldu. Yaklaşık 400 metrelik elektrik teli koparak yola düştü.



Çevredekilerin polise haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler, hatta zarar verdiği iddia edilen Ali Ç. ve Ahmet Ç'yi gözaltına aldı. Kopan elektrik telleri nedeniyle bazı bölgelerin elektriği kesildi.



Olay yerine gelen TEDAŞ görevlileri, bölgenin elektriğini keserek, hasarı tespit etti. Ekipler, hatta tamirat yapılması için çalışma başlattı.