Budamak İçin Çıktığı Ağaçtan Düşerek Yaralandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, budamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam yaralandı.



Olay, Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Zekeriya köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 68 yaşındaki Ahmet A., evinin önündeki ağacı budamak için hazırlık yaptı. Ahmet A. çıktığı ağacı budadığı sırada bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayın fark edilmesi üzerine aile fertleri 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaşlı adam, tedavi edilmek üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Ahmet A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE