Budak'tan Referandum Yorumu: Galiptir Bu Yolda Mağlup

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı kararla referandum u 'kanunsuz' hale getirdiğini iddia ederek, referandum sonucunu "Galiptir bu yolda mağlup" sözleriyle değerlendirdi.



Çetin Osman Budak, yaptığı yazılı açıklamada, anayasaların toplumsal uzlaşma metinleri olması gerektiğini, ancak Ak Parti- MHP yönetimi işbirliğiyle gündeme getirilen anayasa değişikliğinin hiçbir aşamasında uzlaşma aranmadığını iddia etti. Devletin tüm olanaklarının 'Evet' propagandası için kullanıldığını savunan Budak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Bu paketin içinde adalet, hukuk ve demokrasi yok. Referandum sürecinde de adalet ve hukuk yoktu. Devletin tüm gücü ve olanakları tek yanlı bir propaganda için kullanıldı. OHAL altında referandum yapılması bile başlı başına bir hukuksuzluktu, ama Türkiye'ye; OHAL altında, özgür tartışma ortamı yok edilerek bir referandum dayatıldı. Büyük baskı, tehdit ve hakaretlere rağmen, tek sesli medya ve devlet gücüne rağmen ortaya çıkan sonuç, anayasa değişikliğinin halktan büyük bir destek almadığıdır. Halkımız gönül rahatlığıyla bu ucube rejime 'Evet' dememiştir. OHAL altında ve kanunsuz bir oylamayla anayasa değişikliği kabul edilebilir değildir. Bu koşullarda geçen anayasa değişikliğinin meşruiyeti her zaman sorgulanacak."



'GALİPTİR BU YOLDA MAĞLUP'



'Hayır' oylarının geldiği noktanın halkın demokrasiye inancının göstergesi olduğunu belirten Budak, "Ağır baskılara rağmen 'Hayır' oylarının geldiği nokta, Türkiye'deki demokrasi güçlerinin başarısıdır, zaferidir. Şairin dediği gibi 'Galiptir bu yolda mağlup'. Bu aşamada sonuç tam da budur" dedi.



YSK TBMM'Yİ TANIMAM DİYEMEZ



Çetin Osman Budak, YSK'nın da aldığı kararla referandum u 'kanunsuz' hale getirdiğini iddia etti. Budak, açıklamasını şöyle tamamladı:



"Referandum sürecindeki adaletsizliklerin, oylama sırasında YSK'nın 'mühürsüz zarf ve oy pusulaları' ile ilgili aldığı kararla tam kanunsuzluk boyutuna gelmiştir. YSK'yı bağlayan bir kanun var. Bu kanun 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'dur. 98'inci maddesinde, 'Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır' hükmü var. Ayrıca 'Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılır. Bu zarflar saklanır ve kesinlikle açılmaz' deniyor. Bu hükümler çok açık. Oy pusulaları konusunda da 101'inci madde çok açık ve 'Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan birleşik oy pusulaları geçerli değildir' deniyor. TBMM açık bir kural koymuştur. YSK'ya düşen görev bu kuralı uygulamak ve uygulatmaktır. YSK, TBMM'nin üstünde değildir ve 'TBMM'yi tanımam' diyemez. YSK, milletin iradesine müdahale edemez. Bu karar açıkça kanuna aykırı ve tam kanunsuzluk halidir."



- Antalya