SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor, golcü oyuncusu Burak Aydın'ı 3'üncü Ligi 1'inci Grup temsilcisi Ankara Demirspor'a kiraladı.
Başkan Çetin Kayışlı, 2019'a kadar mukavelesi bulunan genç futbolcunun Başkent ekibinde maç eksiğini kapatacağını ve tecrübe kazanacağını söyledi. Başkan Kayışlı, Burak dışında başka bir futbolcuyu göndermeyeceklerini söyledi. Bu sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli formayı 4 lig 1 kupa maçında giyen Burak Aydın, gol atamadı. - İzmir
Bucasporlu Burak Ankara Demirspor'da
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor, golcü oyuncusu Burak Aydın'ı 3'üncü Ligi 1'inci Grup temsilcisi Ankara Demirspor'a kiraladı.
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor, golcü oyuncusu Burak Aydın'ı 3'üncü Ligi 1'inci Grup temsilcisi Ankara Demirspor'a kiraladı.