Bucaspor-Zonguldak Kömürspor Notları





SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor'u kritik Zonguldak Kömürspor maçında 5 bine yakın taraftarı destekledi. Bu sezon tribünleri ilk kez dolduran sarı lacivertliler takımlarına büyük destek verdi.



Bucaspor Teknik Direktörü Fatih Uygun geçen hafta deplasmanda 3-2 kaybedilen Büyükçekmece Tepecikspor maçının 11'inden 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Uygun, forvette Alpay'ın yerine İlyas'a şans verirken, İbrahim'in yerine kanatta Şenol'u oynattı. Bucaspor'da sağ dizinden sakatlanan Zafer ise 18 kişilik kadroda yer almadı. - İzmir