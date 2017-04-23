Bucaspor-Zonguldak Kömürspor: 3-2





STAT: Arena



HAKEMLER: Şeref Taştan (xx), Baki Yiğit (xx), Abdullah Sarı (xx)



BUCASPOR: Hüseyin (xx)- Murat (xx), Emre Toraman (xxx), Veli (xxx), Uğurcan (xxx), Şenol (xx), Barış (x) (Dk.46 Alpay xx), Emre Özkan (xx), Onur Alkan (xx), Erkan (xx) (Dk.84 İbrahim), İlyas (xxx) (Dk.75 Civar x )



ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Ferdi (x)- Berkan (x) (Dk.81 Furkan), Hüseyin (xx), Erdinç (x) (Dk.58 Serkan x), Ali (xx), Ercan (xx), Sinan (xx), Turan (x) (Dk.57 İbrahim x), Selçuk (xx), Mert (xx), Cömert (xx)



GOLLER: Dk.31 Uğurcan, Dk.48 İlyas, Dk.64 Veli (Bucaspor), Dk.20 (kendi kalesine) Murat, Dk.36 Cömert (Zonguldak Kömürspor)



SARI KARTLAR: Murat (Bucaspor), Mert (Zonguldak Kömürspor)



SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor konuk ettiği Zonğuldak Kömürspor'u 3-2 mağlup edip kümede kalışını resmen ilan etti. Son iç saha maçını galibiyetle bitiren Bucasporlu futbolcular bitiş düdüğünün ardından taraftarıyla büyük sevinç yaşadı.



5'inci dakikada Erkan'ın saldan ortaladığı top Barış'ın önünde kaldı. Barış kaleci Ferdi ile karşı karşıya pozisyonda topu auta gönderdi.



20'inci dakikada Zonguldak Kömürspor öne geçti. Sağ kanattan Berkan ortasında Bucaspor'da Murat ters bir kafa vuruşu ile kendi ağlarını havalandırdı: 0-1.



31'inci dakikada Bucaspor skoru eşitledi. Ceza sahası içinde Erkan'ın şutu yan direkten döndü. Pozisyonu takip eden Uğurcan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.



36'ıncı dakikada konuk takım bir kez daha öne geçti. Selçuk'un derinlemesine pasında sağ çaprazdan ceza alanına sızan Cömert sert bir vuruşla kaleci Hüseyin'i mağlup etti: 1-2.



48'inci dakikada gol düellosu devam etti. Erkan'ın sağdan kullandığı köşe atışında altıpasta topa ayak koyan İlyas tribünleri ayağa kaldırdı: 2-2.



64'üncü dakikada Bucaspor üstünlük sayısını buldu. Erkan'ın kullandığı frikikte kaleci Ferdi'nin sektirdiği topu Veli boş kaleye gönderdi: 3-2.



81'inci dakikada Sinan sağdan taşıdığı topu ceza yayındaki Serkan'a aktardı. Serkan'ın şutunda iyi yer tutan kaleci Hüseyin gole izin vermedi.



- İzmir