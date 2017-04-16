Bucaspor Son 2 Haftaya Sıkıntılı Giriyor

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor'a 3-2 mağlup olan Bucaspor son 2 sezonda olduğu gibi bu sene de son haftalara sıkıntılı giriyor.



2014-2015 sezonunda TFF 1'inci Lig'e 34'üncü haftada Osmanlıspor'a 5-1 mağlup olarak veda eden sarı lacivertli ekip, 2'nci lige 2015-2016'da son haftada tutunabildi. Kocaeli Birlikspor'la dış sahada 2-2 berabere kalarak kümede kalan Bucaspor, bu sezon da kurutuluş mücadelesini son 2 haftaya bıraktı.



Düşme potasındaki Fethiyespor ile arasında sadece 3 puan fark kalan Bucaspor, gelecek hafta hiçbir iddiası bulunmayan Zonguldak Kömürspor ile karşılaştıktan sonra 34'üncü haftada kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Anadolu Üsküdar'a misafir olacak.



Bucaspor evinde Zonguldak Kömürspor'u yendiği takdirde kümede kalacak. Aksi bir sonuçta Bucaspor umutlarını Anadolu Üsküdar maçına saklayacak.



Başkan Ahmet Doğan camianın her sezon endişe yaşadığını belirterek, "Bu sezon ligde kalıp yeni dönemde şampiyonluğa oynayacağız" dedi. - İzmir