Bucaspor Prestij İçin Sahada

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Zonguldak Kömürspor'u 3-2 mağlup edip kümede kalmayı garantileyen Bucaspor, yarın kurtuluş mücadelesi veren Anadolu Üsküdar'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.



İstanbul Maltepe Hasan Polat Stadı'nda Tolga Kadaz'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü, saat 15.30'da çalacak. Sarı lacivertlilerde sakatlığı süren orta saha Emin ile kart cezalısı Murat Anadolu Üsküdar maçında forma giyemeyecek.



Teknik direktör Fatih Uygun'un sahaya genç ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Rakiplerinin durumunun kendilerini ilgilendirmediğini dile getiren Fatih Uygun, "Biz çıkıp futbolumuzu oynayacağız. Sezona galibiyetle veda etmek istiyoruz" dedi. - İzmir