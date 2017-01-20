Bucaspor'la Manisaspor Arasında İncebacak Pazarlığı

BUCASPOR ile Manisaspor arasında Mehmet İncebacak pazarlığı devam ediyor.



Deneyimli futbolcu için daha önce 650 bin TL talep eden Bucaspor'un fiyatı 550 bin TL'ye düşürdüğü öğrenildi. Rakamı biraz daha aşağı çekmeye çalışan Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen'in hafta sonunda Bucaspor Başkanı Çetin Kayışlı ile bir defa daha görüşeceği belirtildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Mehmet'ten para kazanmak isteyen Bucaspor'un Manisaspor'un teklifine evet diyeceği kaydedildi.



Bucaspor'da Mehmet'in yanı sıra bir diğer orta saha oyuncusu Ahmet Tamet'e de transfer teklifi geldi. Sarı lacivertlilerin altyapısından yetişen genç futbolcuya 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor talip oldu. Yönetimin Ahmet için 800 bin TL istediği vurgulandı.



Öte yandan Bucaspor, golcü oyuncusu Burak Aydın'ı takımda tuttu. Teknik direktör Fatih Uygun'un forvet eksikliğinden dolayı Burak'ın gitmesini istemediği bildirildi. - İzmir