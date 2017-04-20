Bucaspor Kümede Kalmayı Garantilemek İstiyor

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü kendi evinde Zonguldak Kömürspor'u yenerek kümede kalmasında ilan etmek isteyen Bucaspor'u tersi bir sonuçta kabus gibi bir son hafta bekliyor.



Lige tutunmak için Fatih Karagümrük, Anadolu Üsküdar, Fethiyespor ve Büyükçekmece Tepecikspor ile çekişen Bucaspor'un olası bir puan eşitliği halinde ikili averajda sadece bir rakibine üstünlüğü bulunuyor. Fatih Karagümrük'ü iki maçta da yenerek avantajı eline geçiren Bucaspor, diğer 3 takıma karşı istediği sonuçları alamadı. Fethiyespor'a her iki karşılaşmada da mağlup olan Bucaspor, Büyükçekmece Tepecikspor'la Arena'da 1-1 berare kalıp, deplasmandaki müsabakayı 3-2 kaybetti. Bucaspor, son hafta İstanbul'da karşıya karşıya geleceği Anadolu Üsküdar'a da sezonun ilk yarısında evinde 4-2 yenildi.



Başkan Ahmet Doğan, işi son haftaya bırakmayacaklarını belirterek, "Futbolda her olasılığı düşünmek gerekiyor ama Zonguldak Kömürspor'u yenip sezonu kapatacağız" dedi.



Bilet fiyatlarını 1 TL yaptıklarını ifade eden Doğan, "Taraftarımızdan stadı doldurmalarını bekliyoruz. Bu sezonu kazasız atlatırsak seneye çok iddialı bir yapılanmayla yolumuza devam edeceğiz. Futbolculara ve teknik ekibe güvenimiz tam" diye konuştu,



Bucaspor'da kasığından sakatlanan kaptan Zafer ve sol arka adalesinde ödem bulunan sol bek Abdullah'ın tedavileri sürüyor. - İzmir