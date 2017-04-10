Bucaspor-İstanbulspor Maçı Notları

BUCASPOR Teknik Direktörü geçen hafta profesyonel sözleşme imzalanan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Kesgin'i ilk on birde görevlendirdi. Kariyerinde ilk kez profesyonel bir maça çıkan Atakan'a taraftarlar da sevgi gösterilerinde bulundu. Fırtına'da kadro dışı kalan Mehmet ve sakatlığı süren Emin 18 kişilik kadroda yer almadı. Karşılaşmayı yaklaşık 750 Bucalı, 100 kadar da İstanbulsporlu taraftar izlerken, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da Başkan Ahmet Doğan ile birlikte protokol tribününde takip etti. - İzmir