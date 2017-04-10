Bucaspor - İstanbulspor: 2-2
STAT: ArenaHAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Emin Yıldırım (xx), Abdullah Bora Özkara (xx)BUCASPOR: Hüseyin (xxx) – Murat (xx), Veli (x), Emre Toraman (xx), Abdullah (xx), Zafer (xx) (Dk. 59 Barış xx), Onur Alkan (x) (Dk. 66 Ahmet x), Atakan (x) (Dk.
STAT: Arena
HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Emin Yıldırım (xx), Abdullah Bora Özkara (xx)
BUCASPOR: Hüseyin (xxx) – Murat (xx), Veli (x), Emre Toraman (xx), Abdullah (xx), Zafer (xx) (Dk. 59 Barış xx), Onur Alkan (x) (Dk. 66 Ahmet x), Atakan (x) (Dk. 46 Şenol x), Emre Özkan (xx), Erkan (xxx), Alpay (x)
İSTANBULSPOR: Umut (xx) – Yalçın (xxx), Muhammed (xx), Kubilay (xx), Orhan (x), Muhsin (xx) (Dk. 79 Şaban xxx), Mehmet Zeki (xx), Yunus Emre (x), İsmail (x) (Dk. 60 İbrahim Yılmaz xxx), Zafer (xxx), İbrahim Çolak (x) (Dk. 72 Engin xxx)
GOLLER: Dk. 49 Yunus Emre (kendi kalesine), Dk. 89 Erkan (Bucaspor), Dk. 82 İbrahim Yılmaz, Dk. 83 Şaban (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Veli, Erkan, Emre Toraman, İlyas (yedek kulübesi) (Bucaspor), Orhan, Yalçın (İstanbulspor)
KIRMIZI KART: Dk. 88 Orhan (İstanbulspor), Dk. 90+5 Mert (yedek kulübesi) (Bucaspor)
SPOR Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçından galip gelemeyen ve düşme korkusu yaşayan Bucaspor, şampiyonluk mücadelesi veren İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 49'da Yunus Emre'nin kendi kalesine attığı golle öne geçerken, İstanbulspor 82'de İbrahim Yılmaz ve 83'te Şaban ile üst üste goller buldu. İstanbulspor'da 88'de Orhan kırmızı kart görürken, Erkan 89'da frikten ağları sarstı.
18'inci dakikada Emre Özkan'dan aldığı topla ceza sahasına sokulan Zafer, kaleci Umut ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak Umut'un müdahalesiyle kornere çıktı.
21'inci dakikada Orhan sol çaprazdan şutunu çekti kaleci Hüseyin'in çeldiği topu bu kez Zafer tamamlamak istedi araya giren savunma tehlikeyi savuşturdu.
35'inci dakikada Zafer'in pasında kaleciyi de çalımlayan Alpay topu boş kale yerine auta gönderdi.
49'uncu dakikada ev sahibi Bucaspor öne geçti. Abdullah soldan ortaladı. Yunus Emre'nin ters kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
60'ıncı dakikada Erkan'ın ortaladığı topu sağ çaprazda kontrol eden Abdullah'ın şutunda kaleci Umut gole izin vermedi.
67'inci dakikada hızlı gelişen Bucaspor atağında Abdullah'tan aldığı topla ceza yayına sokulan Ahmet şutunu çekti, kaleci Umut kucağına gelen topu kontrol etti.
82'nci dakikada İstanbulspor skoru eşitledi. Sol kanattan Engin'in pasında kaleci Hüseyin ile karşı karşıya kalan İbrahim Yılmaz plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.
83'üncü dakikada İstanbulspor öne geçti. Zafer'in ortaladığı topa Şaban kafayı vurdu ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2.
88'inci dakikada İstanbulspor 10 kişi kaldı. Sağ çaprazda topla buluşan Erkan'ın önünde topu elle alan Orhan ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
89'uncu dakikada Bucaspor beraberliği sağladı. Erkan'ın frikikten attığı gol skora dengeyi getirdi.
Bu golden sonra saha biranda karıştı. Bucaspor yedek kulübesi gol sevincini İstanbulspor yedek kulübesi önünde gösterince kavga çıktı. Bucaspor Kulüp Müdürü Sabir Karaozan, İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın yanına gidince futbolcular Karaozan'ın üstüne saldırdı. Ardından diğer futbolcular da kavgaya karışınca çevik kuvvet araya girdi. Yere yığılan Karaozan sedye ile saha kenarına getirildi. Müsabaka yaklaşık 10 dakika durdu. Bucaspor kalecisi Mert direkt kırmızı kart gördü.
Olaylar sona erdikten sonra tekrar başlayan karşılaşmada başka gol olmadı ve taraflar sahadan 2-2 berabere ayrıldı. - İzmir