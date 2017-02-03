Bucaspor İstanbul'da Erzurumspor'a Konuk

SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Fatih Karagümrük'ü 90+2'nci dakikada Alpay'ın attığı golle 2-1 yenerek play off için umut tazeleyen Bucaspor, yarın zirve adaylarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile kozlarını paylaşacak.



Erzurum'da düzenlenecek 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) nedeniyle karşılaşma İstanbul Maltepe Hasan Polat Stadı'nda oynanacak. Saat 15.00'te başlayacak müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak.



Ligde 27 puanla 9'uncu basamakta bulunan sarı lacivertli ekipte cezaları sona eren Veli ve Mehmet'in yanı sıra sakatlıkları geçen Emin ile Onur Alkan, teknik direktör Fatih Uygun'un görev vermesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek. Haftaya 37 puanla 2'nci sırada giren rakiplerini yenerek seri galibiyetlere başlayacaklarına inandığını belirten Fatih Uygun, "Erzurumspor güçlü bir takım. Biz de iyi bir ekibiz. Zor bir müsabaka bizi bekliyor. İstanbul'dan istediğimizi alacağız" dedi. - İzmir