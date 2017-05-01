Bucaspor Hasan Ve Onur'u Kadroda Tutma Kararı Aldı

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 34 maçlık maratonu düşme hattının 3 puan üzerinde bitiren Bucaspor'da yeni sezon hazırlıkları başlarken, sözleşmeleri biten Emre Toraman ve Veli ile prensip anlaşmasına varan yönetim, genç oyuncular Onur Yılmaz ve Hasan'ı da kadroda tutma kararı aldı. Yönetim, mukaveleleri sona eren iki oyuncuya 3'er yıllık yeni sözleşme önerirken, Buca Futbol Akademisi'nden yetişen gençlerin teklife olumlu baktığı, takımda kalmak istedikleri bildirildi.



Yeni sezonda mevcut kadroyu büyük ölçüde korumayı planladıklarını dile getiren Başkan Ahmet Doğan, "Sözleşmesi sona eren oyuncularla birer ikişer görüşmelere başladık. Konuştuğumuz her isimle ortak noktada buluşuyoruz. İskeleti koruyarak yolumuza devam edeceğiz. FIFA'daki dosyaları da kapatıp, transfer tahtasını açmak istiyoruz. Güçlü bir ekip kuracağız" dedi.



Başkan Doğan, Teknik Direktör Fatih Uygun'la yola devam edip etmeyeceklerinin 1 hafta içinde netleşeceğini açıkladı.



- İzmir