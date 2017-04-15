Bucaspor Galibiyete Hasret

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor'a 3-2 mağlup olup galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve düşme potasındaki Fethiyespor ile arasında 3 puan fark kaldı.



Kalan 2 haftada Zonguldak Kömürspor ve Anadolu Üsküdar (D) ile karşılaşıcak sarı lacivertlililerin Başkanı Ahmet Doğan, seferberlik ilan edeceklerini söyledi. Tüm hafta boyunca futbolcularla bir arada olacaklarını belirten Doğan, "Zonguldak Kömürspor'u yenersek ligde kalışımızı ilan ederiz" diye konuştu.



Kalan 2 haftada Teknik Direktör Fatih Uygun'la yola devam edeceklerini dile getiren Başkan Doğan, "FIFA dosyaları ve eski borçlar nedeniyle kafamızı kaldıramıyoruz. Kendi sistemimizi gelecek sezon oturtacağız. Bu hafta ise takımla ilgilenip herkesi en iyi şekilde maça motive edeceğiz. Sezonu kurtardığımız anda gelecek yılın çalışmalarına start vereceğiz. Şu an teknik ekip ve oyuncularla ilgili hiçbir yaptırım uygulanmayacak. Herkese güveniyoruz" diye konuştu. - İzmir