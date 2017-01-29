Bucaspor-Fatih Karagümrük: 2-1

STAT: Buca Arena
HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (x), Mustafa Gül (xx), Emre Aslan (xx)
BUCASPOR: Hüseyin (x) – Sancar (xx), Murat (x), Emre Toraman (xx), Abdullah (xxx), Zafer (xx) (Dk. 80 Emin), Emre Özkan (xx), Ahmet (x), İbrahim (x) (Dk. 69 Şenol xx), Erkan (xxx), Hasan (x) (Dk. 57 Alpay xxx)
FATİH KARAGÜMRÜK: Birkan (x) – Mert (x) (Dk. 79 Burak x), Muhammed (xx) (Dk. 84 Erkan), Yavuzhan (xx), Eren (x) (Dk. 68 Ercüment x), Kemal (xx), Taner (xx), Aytaç (xx), Ömercan (xxx), Feyyaz (x), Denis (x)
GOLLER: Dk. 26 Zafer, Dk. 90+2 Alpay (Bucaspor), Dk. 33 Ömercan (Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Muhammed, Yavuzhan (Fatih Karagümrük), Emre Özkan (Bucaspor)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Fethiyespor'a 4-0 yenilerek play off'a kalabilmek için ağır yara alan Bucaspor, evinde Fatih Karagümrük engelini aşmayı başardı: 2-1.
Müsabakanın 26'ncı dakikasında Zafer'le öne geçen Bucaspor, 33'üncü dakikada Ömercan'ın sayısıyla golü kalesinde görürken 90+2'nci dakikada sahneye çıkan Alpay, ev sahibi takıma 3 puanı getirdi.
23. dakikada sağ kanattan Erkan'ın ortaladığı topa Abdullah gelişine sert vurdu, ancak genç oyuncu sonuç alamadı.
26. dakikada Bucaspor öne geçti. Ceza yayı üzerinden serbest vuruşu kullanan Zafer şık bir vuruşla ağları sarstı: 1-0.
33. dakikada Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Yavuzhan'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta topa iyi yükselen Ömercan kafayı çaktı: 1-1.
60. dakikada Erkan sağ kanattan Karagümrük ceza alanına ortasını yaptı, Ahmet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
70. dakika Feyyaz'ın kullandığı frikikte kaleci Hüseyin topu köşeden çıkardı.
79. dakikada serbest vuruşu kullanan Erkan'ın sert şutunda top yan direkten döndü.
90+2. dakikada Bucaspor yeniden öne geçti. Erkan sol kanattan ortaladı, Alpay kafayla kaleci Birkan'ı mağlup etti: 2-1.
- İzmir