Bucaspor Emre ve Veli'yi Kadroda Tutmak İstiyor

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor, sözleşmesi mayıs ayında sona erecek stoperi Veli Kızılkaya ile masaya oturdu. Daha önce yine mukavelesi sezon sonunda sona erecek kaptan Emre Toraman ile görüşüp presipte anlaşan sarı lacivertliler, Veli ile de el sıkıştı. Stoperde görev yapan Emre-Veli ikilisini takımda tutmak için büyük mesafe kat eden yönetim, Emre Özkan, İlyas, Murat ve Şenol'la da görüşecek.



Öte yandan sözleşmeleri sezon sonunda bitecek diğer futbolcular Adil ve Mehmet ise süresiz kadro dışı kalmıştı. Bu iki oyuncunun hiçbir görüşmeye olumlu yaklaşmadığı ve ikisinin de bedelsiz takımdan ayrılacağı belirtildi. - İzmir