Bucaspor'da Sahne Gençlerin

SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Zonguldak Kömürspor'u 3-2 yenerek kurtuluşunu ilan eden Bucaspor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Anadolu Üsküdar maçına gençleriyle çıkacak.



Altyapı patentli oyuncularını İstanbul'a götürecek olan Bucaspor'da Erkan, Emre Toraman, Emre Özkan, Zafer, Veli, Murat, Onur Alkan ve İlyas gibi tecrübeli isimler sahada yer almayacak. Bu sezon profesyonel yapılan kaleci Yunus, stoper Uğurcan, orta saha oyuncuları Atakan, Hamdin, Saruhan, Hakan ve Enes'in Üsküdar'a karşı oynatmayı planlayan teknik direktör Fatih Uygun, şunları söyledi:



"Zorlu bir sezonu geride bıraktık. Bu sezon birçok genci de A takıma kazandırdık. Futbolcularımız yavaş yavaş formaya ısınacak. Gelecek sezon onları önemli sınavlar bekliyor." - İzmir