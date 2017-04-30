Bucaspor'da Operasyon Başlıyor

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun son haftasında deplasmanda Anadolu Üsküdar'a 4-0 kaybeden Bucaspor, gelecek senenin planlarına bu hafta içi başlıyor. Daha önce sözleşmeleri mayıs ayında bitecek Emre Toraman ve Veli ile el sıkışan sarı lacivertliler, Emin, Emre Özkan, İlyas, Murat, Onur Alkan ve Şenol'la masaya oturacak.



Bucaspor salı günü Teknik Direktör Fatih Uygun'la da bir araya gelecek. Basın Sözcüsü Serdar Deniz, yeni sezon için kolları sıvadıklarını ifade ederek, "Sözleşmeleri biten tüm futbolcularımızla konuşacağız. Bize uyan isimlerle yola devam edeceğiz. Teknik direktör konusu da yine belli olacak. Fatih Uygun ile görüşme yapmadan bir karar almayacağız. Kendisinin fikirleri bizim için çok önemli" açıklamasını yaptı. - İzmir